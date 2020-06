Results of the June 1 Mt. Oliver Housing Court Cases

Results of the Mt. Oliver Borough Housing Court cases on Monday, June 1, in Municipal District Judge Richard King's Courtroom:

• Donald Bauer, 212 Quincy Avenue, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Fined $399.00.

• Donald Duda, 206 Anthony Street, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Dismissed, No Mail Service.

• Edward Gillenberger, 236 Brownsville Road, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Continued to July 21.

• Michelle Ann Moore, 609 Transverse Avenue, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Dismissed, Abated.

• John Kennedy, 500 Giffin Avenue, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Fined $399.00.

• Ledge LLC, 225 Penn Avenue, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Fined $399.00.

• Marie Brocato, 260 Anthony Street, Mt. Oliver Borough, Codes 302.1, Exterior Sanitation; 209.4G, Trash Storage. Fined $99.00.

• Pittsburgh Property Guy, 212 Giffin Avenue, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Dismissed, No Mail Service.

• Nicholas Romaniello and Jennifer Ronaniello, 345 Walter Avenue, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Fined $299.00.

• Keilan Walls, 222 Giffin Avenue, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Fined $699.00.

• NEM Properties, 131-133 Brownsville Road, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Dismissed, Abated.

• John Wiedmann, 119 Brownsville Road, Mt. Oliver Borough, Code 183-2, Rental License. Withdrawn.

• Frank Sciulli, 224 Stamm Avenue, Mt. Oliver Borough, Codes 183-2, Rental License. Continued to July 21.

• Frank Sciulli, 224 Stamm Avenue, Mt. Oliver Borough, 209.4G, Trash Storage. Dismissed, Abated.